شاهد من الأردن.. هذا ما كتبه شاب على كوب ماء وُزِّعَ على الصائمين بأحد المساجد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، صورة لكوب ماء تم توزيعه على الصائمين في أحد المساجد، أثارت تفاعلًا واسعًا، حسب صحيفة "الغد" الأردنية.
ويبدو أن أحد الشباب يرغب في الزواج من فتاة معينة؛ حيث كتب على كوب الماء عبارة "ادعي لي اتزوجها" أو "ادعوا لي أتزوجها"، طامحًا في دعوة صائم لحظة إفطاره يستجاب لها.
وفي الأردن، جرت العادة في رمضان أن يتم توزيع الماء على الصائمين قبيل أذان المغرب في الطرقات والأماكن العامة والمساجد.
ولم تذكر الصحيفة، رد فعل الصائمين؛ ولكن من المتوقع أن الكثيرين سيدعون له بالزوجة الصالحة.