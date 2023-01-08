بالفيديو.. شاهد ما فعلته امرأة مع حية على أحد الطرق وأثار غضب الأمريكيين

ماذا تفعل إذا قابلت حية عملاقة تقطع الطريق أمام سيارتك؟ هل تحاول اصطيادها أم تقتلها أم ببساطة ترحل وتتركها؟ هذا ما حدث لامرأة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وأثار غضب كل من شاهده.
وحسب وكالة "يو بي أي" الإخبارية، التقطت إحدى زوار متنزه إيفرجليدز الوطني مقطع فيديو عندما صادفت حية بورمية يبلغ طولها 15 قدمًا (5 أمتار)، وهي تنزلق عبر الطريق.
ونشرت الأمريكية كيمبرلي كلارك مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يُظهر الحية الضخمة وهي تعبر طريقًا داخل الحديقة.
وقد ظهرت كيمبرلي وهي تتابع الحية وتحثها على التحرك، حتى غادرت الحية الطريق متوجهة نحو حقل من الحشائش.
وقالت كلارك إنها حددت موقع الحية الضخمة وأبلغت السلطات بذلك.
لكن عقب نشر الفيديو انهالت التعليقات الغاضبة، بسبب ما يعتبره سكان ولاية فلوريدا غزوًا من الثعابين البورمية للولاية، تقول المعلقة جانيل باتشيكو: "كان يجب أن تقومي بقتلها"، وتعلق جيسي تيرنر قائلة: "كان يجب سحقها بالسيارة"، ويقول مات ديزل: "إنها من الأنواع الغازية"، وتقول مليسا سايرك: "من المؤسف جدًا أن أحدًا لم يقتلها".
وحسب "يو بي أي"، فقد أنشأت الثعابين البورمية مجموعة ضخمة متكاثرة في البرية بعد إحضارها إلى الولاية كحيوانات أليفة، وهو ما يتسبب بمخاوف للسكان.