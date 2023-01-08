بالفيديو.. شاهد ما فعلته امرأة مع حية على أحد الطرق وأثار غضب الأمريكيين

لكن عقب نشر الفيديو انهالت التعليقات الغاضبة، بسبب ما يعتبره سكان ولاية فلوريدا غزوًا من الثعابين البورمية للولاية، تقول المعلقة جانيل باتشيكو: "كان يجب أن تقومي بقتلها"، وتعلق جيسي تيرنر قائلة: "كان يجب سحقها بالسيارة"، ويقول مات ديزل: "إنها من الأنواع الغازية"، وتقول مليسا سايرك: "من المؤسف جدًا أن أحدًا لم يقتلها".