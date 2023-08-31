حريق مصنع ملابس في الفلبين يسفر عن سقوط 16 قتيلًا

أفاد مسؤولون، اليوم، بأن 16 شخصًا لقوا حتفهم في حريق اندلع في منزل يتألف من طابقين تم تحويله إلى مصنع للملابس في الفلبين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال ناهوم تاروزا أحد المديرين الإقليميين في مكتب الحماية من الحرائق: إن ثلاثة أشخاص نجوا من الحريق عبر الهروب من نافذة في الطابق الثاني من المنزل في مدينة كيزون بالعاصمة مانيلا.
وأضاف: الضحايا كانوا محاصرين في المنزل والحريق اندلع أمام المنزل، وهو المدخل والمخرج، حيث كانت تجري عملية توسعة للمنزل.
وأشار إلى أن الزوجين اللذين كانا يملكان المنزل والمصنع وطفلهما البالغ من العمر 3 سنوات كانوا من بين القتلى.
وأردف "تاروزا" أنه تم العثور على جثة طفل آخر تحت الأنقاض، بينما كان رجال الإطفاء يقومون بإزالة الأنقاض.
وأعرب عن أمله في ألا يكون هناك المزيد من الضحايا، وما زال المحققون يحددون السبب الدقيق للحريق الذي اندلع فجرًا بينما كان الضحايا نائمين.
يشار إلى أن الضحايا هم من أفراد الأسرة والعمال الذين كانوا يقيمون في المنزل الذي تحول إلى مصنع لصناعة القمصان وغيرها من الملابس، واستغرق رجال الإطفاء نحو ثلاث ساعات لإخماد الحريق.
وقال مسؤولون محليون إنهم يتحققون من وجود التصاريح اللازمة لتشغيل المصنع.
وذكر "تاروزا" أن الحريق اندلع بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات في بعض أجزاء العاصمة، مما أدى إلى تأخير استجابة رجال الإطفاء.
وأضاف: نحقق أيضًا في أن حركة المرور كانت سيئة بسبب غمر بعض الطرق بالمياه، ويبدو أنه قد تم تقديم عنوان خاطئ في البداية.