شاهد.. أول ظهور لـ"السائح الكويتي" المعتدَى عليه في "طرابزون" التركية

وكانت القضية قد أشعلت الرأي العام الخليجي، وضجت وسائل التواصل غضبًا مما تعرض له المواطن الكويتي، وسط مطالبة السلطات التركية بضرورة وضع حد لمنع مثل تلك التصرفات والمضايقات التي يتعرض لها بعض أفراد الجاليات العربية والخليجية من بعض المتطرفين هناك.