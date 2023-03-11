"BBC" في مأزق.. سبب جدَلي تَوَقّف به مذيع أشهر برنامج رياضي ببريطانيا!

وأضافت "بي بي سي" الجمعة: "لم نقل أبدًا إن غاري لا يحق له التحلي برأي، أو أنه لا يمكنه أن يكون لديه وجهة نظر في القضايا التي تهمه؛ لكننا قُلنا إنه يجب أن يبقى بعيدًا عن الانحياز في القضايا السياسية أو القضايا المثيرة للجدل".