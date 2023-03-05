قصة فيديو مهر "كيلو الذهب" ومؤخر "المليار يورو".. العريس العراقي يوضح التفاصيل

وأكمل: "غدير" لم تكن على علم بالأمر، وهي لم تطلب مني مؤخرًا بمليار يورو، حيث إنني كنت قد اتفقت دون علمها مع ولي أمرها وهو شقيقها ومع المأذون، على أن أضع هذا المبلغ الضخم من باب مفاجأتها، وتعبيرًا عن حبي وإخلاصي لها، ولهذا ليس هدفي التشجيع على رفع المهور، ورسالتي للفتيات المقبلات على الزواج هنا هي ترك أمر تحديد قيمة المهور للشباب، الذين يتقدمون لهن بهدف الارتباط كما فعلت أنا مع "غدير".