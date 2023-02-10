من جديد.. هزة أرضية تضرب كهرمان مرعش التركية شدتها 4.7 درجة بمقياس ريختر

في غضون ذلك، وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، فقد أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى بالزلزال إلى 19 ألفًا و875 شخصًا، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية.