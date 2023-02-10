من جديد.. هزة أرضية تضرب كهرمان مرعش التركية شدتها 4.7 درجة بمقياس ريختر

كشفت تقارير إعلامية دولية أن هزة أرضية ضربت مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا من جديد، بشدة بلغت 4.7 درجة على مقياس ريختر.
وفي هذا الإطار، وبحسب ما أعلنه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، فإن هزة أرضية، شدتها 4.7 درجة، ضربت ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.
في غضون ذلك، وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، فقد أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى بالزلزال إلى 19 ألفًا و875 شخصًا، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية.
إلى ذلك، تتواصل لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمَّرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.