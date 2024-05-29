بالفيديو.. بركان يثور في أيسلندا ويطلق الرماد والحمم إلى ارتفاع 50 مترًا

أطلق بركان في شبه جزيرة ريكيانيس جنوبي غرب أيسلندا حممًا إلى ارتفاع 50 مترًا أمس الأربعاء، وذلك في خامس ثوران منذ ديسمبر الماضي.
وفي التفاصيل، حذرت السلطات من خطر تجدد النشاط البركاني بالمنطقة الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك مباشرة، فيما أظهرت دراسات تراكم المواد المنصهرة تحت الأرض.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا في بيان: "يصل ارتفاع الحمم البركانية المتدفقة إلى 50 مترًا، كما أن طول فوهة البركان يبلغ نحو 2.5 كيلومتر، وتستمر في التمدد"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
ويبرز الثوران الهائل للبركان التحديات التي تواجهها أيسلندا البالغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، فيما حذر علماء من احتمال حدوث انفجارات بركانية متكررة في منطقة ريكيانيس على مدى عقود، أو حتى قرون قادمة.
وكان النشاط البركاني الأحدث الذي وقع أمس هو الثامن منذ عام 2021 في شبه جزيرة ريكيانيس التي يقطنها نحو 30 ألف شخص. وقد خمدت النظم الجيولوجية في هذه المنطقة لمدة 800 عام قبل أن تنشط مجددًا في الآونة الأخيرة.
وتسبب النشاط البركاني في تعطيل التدفئة في المنطقة، وإغلاق الطرق الرئيسية، وتدمير العديد من المنازل في بلدة جريندافيك لصيد الأسماك، التي عاد إليها عدد قليل من سكانها منذ إخلائها في أواخر عام 2023.
وقالت الشرطة إن الدفاع المدني في أيسلندا في حالة تأهُّب قصوى، وأمرت السلطات بإخلاء جريندافيك مجددًا.