بالفيديو.. بركان يثور في أيسلندا ويطلق الرماد والحمم إلى ارتفاع 50 مترًا

وكان النشاط البركاني الأحدث الذي وقع أمس هو الثامن منذ عام 2021 في شبه جزيرة ريكيانيس التي يقطنها نحو 30 ألف شخص. وقد خمدت النظم الجيولوجية في هذه المنطقة لمدة 800 عام قبل أن تنشط مجددًا في الآونة الأخيرة.