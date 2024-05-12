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بالصور: رسم لوحات جمالية في السماء.. "الشفق القطبي" يظهر في مناطق نادرة

أخذته العاصفة المغناطيسية بعيدًا عن مناطقه التقليدية
الشفق القطبي كما ظهر فوق ولاية إيداهو الأمريكية
الشفق القطبي كما ظهر فوق ولاية إيداهو الأمريكيةأسوشيتد برس

تسببت أكبر عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض منذ عقدين من الزمن، التي أثارتها التوهجات الشمسية، في ظهور الشفق القطبي (الأضواء الشمالية) في سماء عدد من الدول والمدن في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ونادرًا ما تظهر هذه الظاهرة النادرة في مثل تلك المناطق.

الشفق القطبي بالقرب من ستافوردشاير في بريطانيا
الشفق القطبي بالقرب من ستافوردشاير في بريطانيا رويترز

وعلى الرغم من الاضطرابات التي أصابت المجال المغناطيسي للأرض نتيجة الانبعاثات الشمسية، وتأثُّر بعض الأقمار الصناعية بالعاصفة، منها أقمار "ستارلينك" لصاحبها الملياردير الشهير إيلون ماسك، إلا أنها تركت لنا لوحات جمالية خالصة في السماء نتيجة ظهور الشفق القطبي أو الأضواء الشمالية.

الشفق القطبي يرسم لوحة فوق سماء منطقة شينجيانج شمال غربي الصين
الشفق القطبي يرسم لوحة فوق سماء منطقة شينجيانج شمال غربي الصينأسوشيتد برس

وشوهدت ظاهرة الشفق القطبي بألوانها الزاهية البراقة اللافتة للأنظار في بقاع عدة من نصف الكرة الشمالي على غير العادة، في دول مثل: ألمانيا، وسويسرا، وإنجلترا، وكندا، وروسيا، والولايات المتحدة.

الشفق القطبي يزين سماء العاصمة المجرية بودابست
الشفق القطبي يزين سماء العاصمة المجرية بودابست رويترز

وتعد الظاهرة مزيجًا من الألوان الزاهية التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، فهي وثيقة الصلة بالمناطق القطبية. وتحدث معظم ظواهر الشفق في المنطقة المعروفة باسم منطقة الشفق القطبي، المحددة بدائرتَي العرض 3° و6°، وخطَّي الطول 10° و20° من الأقطاب المغناطيسية الأرضية في جميع الأوقات المحلية (أو خطوط الطول)، وتظهر بوضوح ليلاً في الظلام.

الشفق القطبي يضيء السماء في بلدة ألايدون بميشيجان الأمريكية
الشفق القطبي يضيء السماء في بلدة ألايدون بميشيجان الأمريكية

وعلى الرغم من ارتباطها الوثيق بالمناطق القطبية إلا أنه يمكن أن تتشكل الظاهرة خارج دائرتها التقليدية؛ إذ يمكن أن تشهدها بعض المناطق غير القطبية بسبب العاصفة الأرضية المغناطيسية، التي تعمل على توسيع نطاق هذه الظاهرة إلى ما يقارب 2000 كم، ويكون الانتشار الفوري والعشوائي منحرفًا بمقدار درجتين أو ثلاث عن القطب المغناطيسي.

الشفق القطبي يضيء سماء مدينة تارا بجنوب غرب سيبيريا بمنطقة أومسك في روسيا
الشفق القطبي يضيء سماء مدينة تارا بجنوب غرب سيبيريا بمنطقة أومسك في روسيارويترز
سماء جزيرة جران كناريا الإسبانية تستقبل الشفق القطبي
سماء جزيرة جران كناريا الإسبانية تستقبل الشفق القطبيرويترز
مشهد للشفق القطبي فوق بركان فيلاريكا في تشيلي
مشهد للشفق القطبي فوق بركان فيلاريكا في تشيلي رويترز
الكرة الأرضية
عاصفة مغناطيسية

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