"يعطينا الحلوى والمشروبات الغازية دون معرفة والدينا".. حفيدة ترامب تكشف ما لا يعرفه عنه الناس

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنها فازت ببطولة نادي السيدات في ملعب ترامب للغولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث كتبت في منشور: "أنا فخورة جدًا بلعبي وبالمكان الذي أتجه إليه، لكن هناك دائمًا مجال للتحسن".