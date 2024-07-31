إصابة العشرات من الموظفين في المقر الرئيسي لـ"تيك توك" بالتسمم

أعلنت شركة "بايت دانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" أن العشرات من موظفي مقرها الرئيسي أصيبوا بالتسمم الغذائي.
وأوضحت الشركة في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن العشرات من الموظفين في مقر الشركة بسنغافورة نُقِلوا إلى المستشفى بعد تفشّي تسمّم غذائي واضح.
ويحقق مسؤولو الصحة وسلامة الغذاء في سنغافورة، في السبب الذي أدى إلى إصابة 60 شخصًا بأعراض التهاب المعدة والأمعاء.
وذكرت "بايت دانس" أن 57 شخصًا من المصابين عولجوا في المستشفى.
يُذكر أنه لا يتم تحضير أو طهي أي طعام في مكاتب "بايت دانس"، وأنها تستخدم شركات تقديم الطعام التابعة لجهات خارجية لتزويد الطعام.
وتم إرسال 17 سيارة إسعاف إلى المبنى في منطقة الأعمال في سنغافورة؛ لعلاج أولئك الذين مرضوا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وقال متحدث باسم "بايت دانس" لـ"بي بي سي": "نحن نأخذ صحة وسلامة موظفينا على محمل الجد، واتخذنا خطوات فورية لدعم جميع الموظفين المتضررين، بما في ذلك العمل مع خدمات الطوارئ لتوفير الرعاية".
وتابع بقوله: "نحن نحقق في الأمر، ونعمل مع السلطات المعنية بهذا الأمر".
وقالت وكالة الغذاء في سنغافورة في بيان مشترك مع وزارة الصحة السنغافورية: "يتعين على مشغلي الأغذية القيام بدورهم من خلال الالتزام بممارسات سلامة الأغذية الجيدة".
وأضاف البيان: "لن تتردد وكالة الغذاء في سنغافورة في اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد مشغلي الأغذية المخالفين".