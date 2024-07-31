إصابة العشرات من الموظفين في المقر الرئيسي لـ"تيك توك" بالتسمم

وأوضحت الشركة في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن العشرات من الموظفين في مقر الشركة بسنغافورة نُقِلوا إلى المستشفى بعد تفشّي تسمّم غذائي واضح.