توقّف رحلات الطيران في جميع أنحاء أمريكا

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية: إن نظامًا يدعى NOTAM وهو نظام أمريكي خاص بالرحلات الجوية قد فشل، مما دفع الوكالة إلى إصدار أمر بتعليق عمليات المغادرة المخطط لها في جميع أنحاء البلاد حتى يتم حل المشكلة.