كابوس الثعبان الطائر.. فيديو صدمة الرعب يضرب فتاة "تيك توك" أمريكية
تَعرضت فتاة أمريكية لصدمة حياتها، وهي تلتقط فيديو لثعبان فوق مروحة سقف بمنزل الأسرة في ولاية ألاباما، حين طار الثعبان كـ"كابوس قاتل" ليصطدم بالكاميرا.
ويقول موقع "إيه باوم وورلد" للأخبار الخفيفة: من النادر أن يواجه شخص مثل هذا الموقف الغريب والمرعب، حين طار ثعبان ليصطدم بكاميرا ووجه فتاة في ولاية ألاباما الأمريكية.
والفيديو المرعب التقطته مستخدمة "تيك توك" لوب جارسيا، الأسبوع الماضي، وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي عقب نشره، كما علّقت عليه وسائل إعلام أمريكية.
ويظهر في الفيديو ثعبانٌ هبط من فتحة فوق مروحة السقف، ولأن المروحة كانت تدور، فقد دار معها الثعبان، وبعدها ظلت شفرات المروحة تضرب الثعبان؛ لكن حدث ما لم تتوقعه "لوب".
ففي خضم دورانه، طار الثعبان في الهواء، ليصطدم بالكاميرا والفتاة التي أصيبت بالرعب الشديد، حتى تشتت صورة الكاميرا وتوقف التصوير.
وحصد الفيديو الكثير المشاهدات والتعليقات، يقول أحد المعلقين: "إنه نوع جديد من الخوف"، ويقول آخر: "هذا الثعبان جاء للفتاة من كل الاتجاهات، في إشارة إلى دورانه مع المروحة"؛ فيما أبدى معلق ثالث دهشته من تحمل الثعبان لضربات شفرات المروحة.