كابوس الثعبان الطائر.. فيديو صدمة الرعب يضرب فتاة "تيك توك" أمريكية

وحصد الفيديو الكثير المشاهدات والتعليقات، يقول أحد المعلقين: "إنه نوع جديد من الخوف"، ويقول آخر: "هذا الثعبان جاء للفتاة من كل الاتجاهات، في إشارة إلى دورانه مع المروحة"؛ فيما أبدى معلق ثالث دهشته من تحمل الثعبان لضربات شفرات المروحة.