وفاء رائع.. شاهد كيف استقبلت ناقة صاحبها الغائب بعد عودته من مرضه

انتشر فيديو لناقة تستقبل صاحبها بعد اختفائه عنها بسبب المرض، وظهر في الفيديو مدى عاطفة وألفة الناقة، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو بشكل كبير.
وظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، رجل مُسنّ داخل سيارة إسعاف، فيما الناقة تقترب منه وترحب به، وكأنها تحاول احتضانه وتقبيله.
وقالت فاطمة البيهيجان معلقةً على الفيديو: "شاهد.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه، سبحان الله الوفاء ليس حصريًا على البشر".
كما علّق فهد بن حثلين قائلًا: "لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب، أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم؟".