جريمة مروعة.. مسلح يمني يقتل 3 أطفال وامرأة من أقاربه في محافظة إب

وتفصيلاً، ذكرت مصادر إعلامية ومحلية، أن مسلحًا يُدعى "محمد عبدالباسط قاسم مسعود" من أهالي عزلة "حقين" بمديرية حزم العدين (غربي إب)، أقدم أول أمس الثلاثاء، على إطلاق النار بشكل عشوائي على أفراد من أسرة خاله "محمود ياسين" ما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة.