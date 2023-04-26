جريمة مروعة.. مسلح يمني يقتل 3 أطفال وامرأة من أقاربه في محافظة إب

أقدم مسلح على قتل أربعة من أفراد أسرته، وإصابة آخرين، في محافظة إب وسط اليمن، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، ذكرت مصادر إعلامية ومحلية، أن مسلحًا يُدعى "محمد عبدالباسط قاسم مسعود" من أهالي عزلة "حقين" بمديرية حزم العدين (غربي إب)، أقدم أول أمس الثلاثاء، على إطلاق النار بشكل عشوائي على أفراد من أسرة خاله "محمود ياسين" ما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة.
ولم يتسن التأكد من ملابسات هذه الواقعة المروعة، لكن المصادر أفادت بأن شخصًا يعاني بسبب حالة نفسية قام بإطلاق النار عشوائيًا على أقاربه إثر خلافات أسرية ما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات مختلفة.