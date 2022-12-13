وثيقة سرية: إيران تُهرِّب الذهب الفنزويلي لتمويل الأنشطة الإرهابية لـ"حزب الله"

وأضافت في الوثيقة الصادرة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعنوان "التجارة غير المشروعة ونقل الذهب والنفط الإيراني - فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله" أن الغرض من هذا التنبيه الإلكتروني هو إعلام السوق بالشحن غير المشروع للذهب من قِبل فيلق القدس و"حزب الله" من فنزويلا إلى إيران؛ لجمع الأموال للأنشطة الإرهابية؛ لتسهيل بيع النفط الإيراني، بما يتعارض مع العقوبات.