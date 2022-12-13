وثيقة سرية: إيران تُهرِّب الذهب الفنزويلي لتمويل الأنشطة الإرهابية لـ"حزب الله"

كشفت وثيقة سرية لشركة "لويدز مارين" للتأمين مخططات إيران غير القانونية عبر فنزويلا لتمويل ميليشيا "حزب الله" اللبناني، بحسب ما أورد موقع "إيران إنترناشيونال".
وذكرت "لويدز مارين" في الوثيقة أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" يرسلان الذهب بشكل غير قانوني من فنزويلا إلى إيران؛ لتمويل الأنشطة الإرهابية لميليشيا "حزب الله" المدعومة من طهران في لبنان.
وأضافت في الوثيقة الصادرة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعنوان "التجارة غير المشروعة ونقل الذهب والنفط الإيراني - فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله" أن الغرض من هذا التنبيه الإلكتروني هو إعلام السوق بالشحن غير المشروع للذهب من قِبل فيلق القدس و"حزب الله" من فنزويلا إلى إيران؛ لجمع الأموال للأنشطة الإرهابية؛ لتسهيل بيع النفط الإيراني، بما يتعارض مع العقوبات.