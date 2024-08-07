بعد دراسة المهن في 29 دولة.. هل يؤدّي التفكير الشديد إلى ألم بالدماغ؟

ورغم وجود علاقة إيجابية قوية بين الجهد العقلي والشعور بالضيق، فإن هذه العلاقة ليست ثابتة، بل تتأثر بعوامل عدة استنادًا إلى طبيعة المهنة والملاحظات الواردة؛ وفق الدراسة التي أكدت أن المستوى التعليمي، خاصة إتمام الدراسة الجامعية، يؤثر بدوره على هذه العلاقة.