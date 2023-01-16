عُثِر على جثثهم متعفنة.. "سخان ماء" يتسبب في وفاة 6 جزائريين من عائلة واحدة

توفي ستة أفراد من عائلة واحدة في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، تسمّما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، ما يرفع الوفيات جراء حوادث كهذه إلى 27 قتيلاً منذ بداية العام، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم ( الاثنين).
وأوضح الملازم الأول خالد بن خلف الله، في تصريح للتلفزيون الحكومي، أن الحماية المدنية تدخلت مساء أمس ببلدية الكاليتوس؛ لإجلاء جثث ستة أشخاص من نفس العائلة هم الأب والأم وأربعة أولاد توفوا كلهم جرّاء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.
وأضاف أن الجثث كانت في مرحلة التعفن، وبحسب شهادة الجيران فإن أفراد العائلة لم يظهروا منذ أربعة أيام على الأقل".