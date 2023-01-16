عُثِر على جثثهم متعفنة.. "سخان ماء" يتسبب في وفاة 6 جزائريين من عائلة واحدة

‬توفي ستة أفراد من عائلة واحدة في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، تسمّما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، ما يرفع الوفيات جراء حوادث كهذه إلى 27 قتيلاً منذ بداية العام، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم ( الاثنين).