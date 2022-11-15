فيديو: لماذا تدلى طيار من نافذة قمرة قيادة الطائرة؟.. وهذا أغرب تعليق على المشهد

ويظهر فيديو تم التقاطه اللحظة التي تدلى فيها نصف جسد الطيار خارجًا من نافذة قمرة قيادة الطائرة، بينما يحاول أحد العاملين بالمطار القفز لأعلى من أجل توصيل الهاتف إلى يد الطيار، لكنه لم ينجح، وبعدها قام موظف أطول بالمحاولة، وبالفعل تمكن الطيار من الإمساك بالهاتف، لينتهي الفيديو القصير.