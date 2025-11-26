مزاعم "سن جديد بلا جراحة".. شائعة تروّج لوهم علمي

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد انتشرت رواية أن الرقعة تعمل كـ"جذر صناعي" ينبت سنًّا جديدًا، ورافقها صور ومقاطع تروّج لثورة في طب الأسنان. إلا أن الرواية لم تستند إلى اسم باحث، أو دراسة منشورة، أو حتى معرف رقمي (DOI) لأي ورقة علمية.