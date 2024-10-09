بعد اختبارات بـ1700 عملية جراحية.. روسيا تُطَور غرف عمليات روبوتية

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أن الخبراء الروس يعملون على تطوير غرف عمليات متكاملة، تعتمد على الروبوتات.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، جاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لجامعة الطب الحكومية الروسية في "سمارا": "افتتح في معهد الابتكارات التابع لجامعتنا، مختبرٌ لتطوير التقنيات الروبوتية التي تُستخدم في جراحة الأعصاب، وهذه خطوة نحو تطوير أول غرفة عمليات روبوتية روسية متكاملة، والتي سيتم استحداثها عام 2026".
وحول الموضوع قال رئيس المختبر الجديد في جامعة سامارا الطبية، فلاديمير كريلوف: "افتتاح المختبر هو الخطوة الأولى نحو إنشاء غرفة عمليات روبوتية مجهزة بمعدات محلية بالكامل. ومن المتوقع أن يتم استحداث غرفة عمليات روبوتية متكاملة، وأن تُستخدم هذه الغرفة على نطاق واسع في المجالات الطبية السريرية".
من جهته قال مدير معهد الابتكارات في الجامعة، سيرغي تشابليغين: "غرفة العمليات الروبوتية الجديدة سيتم تجهيزها بمعدات جراحية عالية الدقة يتم إنتاجها في روسيا، وستسمح هذه الغرفة بتوفير رعاية طبية عالية التقنية، وستوفر سرعة في تقديم الخدمات للمرضى".
وأشار تشابليغين إلى أن غرفة العمليات الروبوتية الروسية ستجهّز بنظام الملاحة الجراحية "Autoplan" الذي طوّرته جامعة سامارا الطبية، والذي تم اختباره عبر أكثر من 1700 عملية جراحية أجريت في روسيا.