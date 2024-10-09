بعد اختبارات بـ1700 عملية جراحية.. روسيا تُطَور غرف عمليات روبوتية

وحسب موقع "روسيا اليوم"، جاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لجامعة الطب الحكومية الروسية في "سمارا": "افتتح في معهد الابتكارات التابع لجامعتنا، مختبرٌ لتطوير التقنيات الروبوتية التي تُستخدم في جراحة الأعصاب، وهذه خطوة نحو تطوير أول غرفة عمليات روبوتية روسية متكاملة، والتي سيتم استحداثها عام 2026".