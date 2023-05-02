الهند.. وجبات طعام تكشف مركز اتصالات وهمياً لسلب عملاء البنوك حول العالم

ضبطت شرطة مومباي الهندية ٤٨ شخصاً يديرون مركز اتصال وهمياً لسلب أموال عملاء البنوك حول العالم.
وأوضحت التقارير الهندية، أن الشرطة فتح تحقيقاتها، اليوم الثلاثاء، بعد أن تلقت بلاغاً بوجود نشاطٍ مريبٍ في إحدى المناطق السياحية الخالية من النزلاء خلال أيام الأسبوع.
ولفتت إلى أن تكرار طلبات وجبات الطعام بكميات كبيرة في وقتٍ متأخرٍ من الليل من شقة واحدة أثار الشكوك بأن هناك عملية احتيال جارية، لذا تمّت مراقبة الموقع لأيامٍ عدة قبل دهمه.
وذكرت أنه تمّ ضبط عشرات أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبطاقات بنكية وأرقام سرية تخص عملاء البنوك، مشيرة إلى أن مراكز الاتصالات الوهمية تنتشر، وتتم ملاحقة العصابات التي تقف وراءها باستمرار.