الهند.. وجبات طعام تكشف مركز اتصالات وهمياً لسلب عملاء البنوك حول العالم

ولفتت إلى أن تكرار طلبات وجبات الطعام بكميات كبيرة في وقتٍ متأخرٍ من الليل من شقة واحدة أثار الشكوك بأن هناك عملية احتيال جارية، لذا تمّت مراقبة الموقع لأيامٍ عدة قبل دهمه.