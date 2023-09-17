اعتقال المشتبه به بالاعتداء على سائح كويتي بتركيا.. وبيان رسمي: نتابع علاج ضيفنا

أعلن مكتب حاكم طرابزون في تركيا، في بيان صحفي، اعتقال المشتبه به في واقعة الاعتداء على سائح كويتي في طرابزون.
وتضمّن البيان أنه "في تمام الساعة 22:20 من يوم 16/ 9/ 2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاولت الشرطة الموجودة في المكان تهدئة الخلاف اللفظي بين اثنين من السياح، وتدخلت شخصية تركية في الحادث، فساء فهمها للوضع على أن "السياح يقاومون الشرطة"، وبالتالي ضربت أحد السياح -وهو مواطن كويتي- بالقبضة مما أدى إلى سقوطه على الأرض".
وأضاف البيان: "تم اعتقال المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده، ويتم متابعة علاج ضيفنا الذي يقضي وقته كسائح في مدينتنا بإشراف مكتب المحافظ، والعلاج يجري في المستشفى ولا يوجد خطر على حياته".
وفي وقت سابق اليوم، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتية السفير عزيز الديحاني، أن موضوع تَعَرُّض مواطن للاعتداء في مدينة طرابزون، يحظى بمتابعة واهتمام من قِبَل وزارة الخارجية.
وقال "الديحاني": إن سفير الكويت في إسطنبول قام بالاتصال المباشر مع المواطن للاطمئنان على صحته، إضافة إلى وجود أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في مدينة طرابزون التركية التي حصل فيها الاعتداء؛ للتنسيق مع السلطات التركية والوقوف على تفاصيل الحادثة.
وأوضح "الديحاني" وفق صحيفة "القبس"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وهناك متابعة لإجراءات القضية؛ مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على المتابعة المستمرة لأحوال جميع المواطنين الكويتيين في الخارج بتوجيهات من وزير الخارجية ونائبه.
وأشاد بالجهود المبذولة من قِبَل السلطات التركية من أجل متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على المواطن الكويتي.