اعتقال المشتبه به بالاعتداء على سائح كويتي بتركيا.. وبيان رسمي: نتابع علاج ضيفنا

وتضمّن البيان أنه "في تمام الساعة 22:20 من يوم 16/ 9/ 2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاولت الشرطة الموجودة في المكان تهدئة الخلاف اللفظي بين اثنين من السياح، وتدخلت شخصية تركية في الحادث، فساء فهمها للوضع على أن "السياح يقاومون الشرطة"، وبالتالي ضربت أحد السياح -وهو مواطن كويتي- بالقبضة مما أدى إلى سقوطه على الأرض".