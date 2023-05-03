الشرطة البرازيلية تفتش منزل الرئيس السابق بولسونارو

وأفاد موقع G1 البرازيلي، بمداهمة الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، لمنزل الرئيس السابق بولسونارو في برازيليا، مشيرًا إلى أن العملية جزء من تحقيق في "مجموعة يشتبه في أنها أدخلت بيانات كاذبة عن تطعيمات COVID-19 إلى نظام وزارة الصحة في البرازيل".