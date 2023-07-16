بعد زلزال ولاية ألاسكا.. المسح الجيولوجي الأمريكي يحذّر من تسونامي

ضرب زلزالٌ بقوة 7.4 درجة منطقة شبه جزيرة ألاسكا في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم الأحد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وأصدر نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة تحذيراً بشأن احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال القوي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومتر.
يُشار إلى أن ألاسكا تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها بعضاً إلى نشاطٍ زلزالي وبركاني قوي.
وتمتد هذه المنطقة من خليج ألاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.