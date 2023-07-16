بعد زلزال ولاية ألاسكا.. المسح الجيولوجي الأمريكي يحذّر من تسونامي

يُشار إلى أن ألاسكا تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها بعضاً إلى نشاطٍ زلزالي وبركاني قوي.