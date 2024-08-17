تركيا تعلن حالة الطوارئ في 5 ولايات لمواجهة حرائق الغابات

وأدت الحرائق إلى احتراق 16 منزلًا وعددًا كبيرًا من السيارات في ولاية إزمير؛ بينما تم إخلاء ثلاثة أحياء بالولاية ونقل 3 آلاف و971 مواطنًا إلى أماكن آمنة في إزمير ومانيسا وبولو وأيدين.