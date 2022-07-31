بعد إخمادها.. تجدد النيران بفندق رمسيس هيلتون وسط القاهرة

وفي التفاصيل وفق صحيفة "الوطن" المصرية، ورد بداية إلى غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغ يفيد بنشوب حريق ضخم بفندق رمسيس هيلتون؛ وتحديدًا في أحد المولات التجارية، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء من قِبَل قوات الحماية المدنية على الفور؛ لمحاولة السيطرة على نيران الحريق، ومنع امتداده أكثر من ذلك.