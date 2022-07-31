بعد إخمادها.. تجدد النيران بفندق رمسيس هيلتون وسط القاهرة

بعد السيطرة عليها عادت النيران لتشتعل من جديد داخل المول التجاري لفندق رمسيس هيلتون بمنطقة التحرير في العاصمة المصرية القاهرة.
وتم إخلاء الملحق التجاري الذي يتبع الفندق من الزائرين، بعد اشتعال النيران في أحد المحال الموجودة بالداخل، وعلى الفور تواجدت سيارات الإسعاف في موقع النيران، وجرى نقل 4 مواطنين لسيارات الإسعاف لعمل الإسعافات الأولية نتيجة الاختناق".
وفي التفاصيل وفق صحيفة "الوطن" المصرية، ورد بداية إلى غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغ يفيد بنشوب حريق ضخم بفندق رمسيس هيلتون؛ وتحديدًا في أحد المولات التجارية، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء من قِبَل قوات الحماية المدنية على الفور؛ لمحاولة السيطرة على نيران الحريق، ومنع امتداده أكثر من ذلك.
وبعد أن تمت السيطرة على الحريق تجددت النيران مرة أخرى، وامتدت إلى جراج المول التجاري، قبل أن يواصل رجال الحماية المدنية مجهوداتهم، لمحاولة السيطرة عليه.
من جهتها، أصدرت جهات التحقيق أمرًا يقضي بالتحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، من أجل تفريغها للتعرف على أسباب الحريق، ومن أجل الاستماع لأقوال شهود العيان عن الحريق من العاملين بالمول التجاري داخل الفندق ومعرفة كيفية اندلاعه.
وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة في حريق هيلتون رمسيس، أن عدد المصابين وصل إلى 32 مصابًا بالاختناق، بينهم 17 من رجال الحماية المدنية، و14 مدنيًّا وتم علاجهم بواسطة سيارات الإسعاف بموقع الحريق.