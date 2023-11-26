60 % من البقالات في نيويورك تتعرَّض للسرقة يومياً

ويعتقد عديدٌ من أصحاب المحال أن المشكلة تنبع من عدم اعتقال أو محاكمة المتسوّقين الذين يسرقون بضائع تقل قيمتها عن 1000 دولار، وعدم وجود عواقب تردع الجناة عن ارتكاب تلك الجرائم، مما يجعل بعضهم يتخذها مهنة.