60 % من البقالات في نيويورك تتعرَّض للسرقة يومياً

تشهد البقالات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية تأثيرات جرائم متزايدة، حيث أفادت استطلاعات قامت بها الجمعية الوطنية للسوبرماركت (NSA) بأن 93% من المتاجر تعرَّضت لحوادث سرقة خلال العام الجاري، وكشف أيضاً أن 60% من هذه المحال أفادت بتعرُّضها لحالات سرقة يومياً طوال الأسبوع.
وأشارت الجمعية الوطنية للسوبر ماركت، إلى أن التجارة في نيويورك تكبَّدت خسائر تقدر بنحو 4.4 مليار دولار في الإيرادات خلال عام 2022 نتيجة حوادث سرقة المتاجر فقط.
ويعتقد عديدٌ من أصحاب المحال أن المشكلة تنبع من عدم اعتقال أو محاكمة المتسوّقين الذين يسرقون بضائع تقل قيمتها عن 1000 دولار، وعدم وجود عواقب تردع الجناة عن ارتكاب تلك الجرائم، مما يجعل بعضهم يتخذها مهنة.
وفقاً للتقارير الأمريكية، بدأت المتاجر الكبيرة والمعروفة في اتخاذ تدابير أمنية إضافية نتيجة ارتفاع حالات السرقة، مثل وضع أدوات المكياج ومنتجات النظافة، مثل الصابون ومعجون الأسنان ومزيل العرق والشامبوهات، في صناديق زجاجية وإغلاقها بأقفال، بعد أن كانت هذه المنتجات متاحة للجميع على الرفوف.
وطالب مسؤولون في ولاية نيويورك الجهات الأمنية والمختصّة، بإنشاء فرقة عمل لمعالجة زيادة حالات سرقة المتاجر ومشاركة البيانات المتعلقة بالجرائم، بهدف إيجاد حلول لوقف سرقة المتاجر.