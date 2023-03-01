دون خلافات أو أسباب.. فيديو يكشف ما فعله زبون في مطعم بالأردن

والد الجاني: "أنا متبري منه"

وزاد: ثم قام شرطي السير بضبط الجاني قبل أن يلوذ بالفرار، وتسليمه إلى الجهات الأمنية؛ مضيفًا أنه حتى اليوم وحتى هذه اللحظة لم يبادر أهل الجاني بأي اتصال أو محاولة إصلاح منهم؛ بل أنا من قمت بالاتصال بوالده فور وقوع الحريق وأخبرته بفعل ابنه، وكان رده بكل برود: "أنا متبري منه"؛ رغم أنه صاحب منصب، وذو مسؤولية عامة، ومن العشائر المعروفة والمرموقة.