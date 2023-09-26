اختفى فيه 20 ألف شخص.. ما قصة "المثلث الغامض" في أمريكا؟

وأوضحت أن "المثلث شهد الآلاف من حالات الاختفاء غير المبررة، من بينها اختفاء النائبيْن الأمريكيين "هيل بوغز" و"نيك بيغيتش" مع مساعدهما وطيارهما، في أعقاب حادث تحطم طائرة مشتبه به في عام 1972". ولم يتم العثور على حطام الطائرة ولا رفات الركاب.