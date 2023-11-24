معظم ضحايا جرائم الكراهية في بريطانيا "مسلمون"

ووفقاً لتقرير لجنة المساواة البريطانية، فإن الإحصاءات الحديثة لعامَي 2021 - 2022 تشير إلى أن اثنتين من كل خمس جرائم كراهية دينية، أي 42% من هذه الجرائم، كانتا موجّهتَيْن ضدّ المسلمين.