لماذا يُعد حضور إمبراطور اليابان جنازة ملكة بريطانيا مخالفة للتقاليد؟

وأفاد ماتسونو بأن العائلة المالكة البريطانية كانت قد دعت الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو لزيارة بريطانيا، بعد أن اعتلى العرش في مايو 2019، بيْد أنه تم إلغاء الخطة بسبب جائحة فيروس كورونا.. ومن المقرر أن يغادر الزوجان الإمبراطوريان اليابان السبت المقبل، على أن يعودا إلى أرض الوطن الثلاثاء، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".