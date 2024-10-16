800 مليون دولار تكاليف الإصابات في كرة القدم الأوروبية

واستندت التكاليف المقدّرة إلى الرواتب المعلنة للاعبين والمدد التي قضوها خارج الملعب، وأشارت الدراسة إلى الضغوط المتزايدة على الأندية نتيجة زيادة عدد المباريات، خاصة مع اقتراب إقامة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة العام المقبل.