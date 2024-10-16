800 مليون دولار تكاليف الإصابات في كرة القدم الأوروبية

أظهرت دراسة جديدة أن الإصابات المتزايدة بين لاعبي كرة القدم المحترفين في أوروبا كلّفت الأندية ما يقرب من 800 مليون دولار خلال الموسم الماضي.
وشهدت الدوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا 4123 إصابة في موسم 2023-2024.
واستندت التكاليف المقدّرة إلى الرواتب المعلنة للاعبين والمدد التي قضوها خارج الملعب، وأشارت الدراسة إلى الضغوط المتزايدة على الأندية نتيجة زيادة عدد المباريات، خاصة مع اقتراب إقامة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة العام المقبل.
ومنذ موسم 2020-2021، تم تسجيل 14292 إصابة في الدوريات الخمس الكبرى، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الإصابات في الموسم الماضي وحده 798 مليون دولار.
ووجدت الدراسة أن الفرق الألمانية كانت الأكثر تعرضاً للإصابات بمعدل 1.72 إصابة لكل مباراة، بينما كانت الفرق الفرنسية الأقل عُرضة للإصابات.