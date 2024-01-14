فضّل اللعب لناديه على حساب منتخب بلاده.. عقاب بـ"الأحمر" والتعليقات ساخرة

وسيعود فاتاو للعب مجددًا لصالح ليستر سيتي في 10 فبراير، أي قبل يوم واحد فقط من انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا التي رفض اللاعب المشاركة فيها مع المنتخب الغاني.