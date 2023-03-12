"إدارة الكوارث": وفيات زلزال تركيا بلغت 47 ألفًا و975 بينهم 6 آلاف أجنبي

والولايات التركية المتضررة من الزلزال، التي بلغ عددها 11 ولاية، هي: قهرمان مرعش، وغازي عنتاب، وشانلي أورفة، وديار بكر، وأضنة، وأدي يامان، وعثمانية، وهطاي، وكيليس، وملاطية، وألازيغ.