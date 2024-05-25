من الكوابيس ثم الحب إلى الموت.. كيف تتغيّر أحلامُنا مع التقدُّم في السن؟

وحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الخبراء يرون أن هذه التغييرات في الأحلام ناجمة عن التحولات الكبرى التي يمر بها الشخص على امتداد سنوات العمر، سواء في مجال العمل أو العلاقات الشخصية أو الصدمات أو حتى الموت، معتبرين أن الأحلام "غالباً ما تعكس هذه التغييرات في حياتنا بطرقٍ قد تكون مؤلمة أو ماتعة على حد سواء".