شاهد.. هذا ما فعلته 25 دقيقة من الأمطار في شوارع الكويت

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: عجزت شبكة تصريف مياه الأمطار، سواء الخاصة بالطرق السريعة أو الفرعية، عن القيام بدورها في التصريف؛ حيث فاقت معدلات الأمطار قدرة الشبكة، فيما استنفرت الجهات المعنية، للتعامل مع تجمعات المياه، فعمد رجال الأمن إلى إغلاق الطرق؛ لتسهيل عمل فرق العمل الخاصة بوزارة الأشغال لسحب المياه، كما شاركت قوة "واجب الغيث" من الجيش الكويتي وفرق الحرس الوطني، في تقديم الدعم.