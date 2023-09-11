حصيلة زلزال المغرب تقفز إلى 2497 وفاة و2476 جريحاً

وقالت الداخلية المغربية، في بلاغ: "في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة من يومه الإثنين 11 سبتمبر الجاري، عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية ارتفع إلى 2497 شخصاً، وعدد الجرحى 2476".