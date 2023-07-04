امرأة أم رجل؟ العثور على قبر للفايكنغ بفناء منزل بالنرويج.. لوحة وسيف!

وفعلًا أكد خبراء الآثار الذي قدِموا إلى الموقع أن هذا القبر يعود لمقاتل من الفايكنغ استنادًا إلى أسلوب صنع مقبض السيف، ويعتقد الخبراء أن هذا السيف صُنِع في نهاية القرن التاسع بداية القرن العاشر الميلادي.