ماذا تفعل لو كنت هنا؟.. فيديو: دبان يقتحمان منزل أسرة أمريكية

وأوضحت صاحبة المنزل أن الحيوانان أصدرا أصواتًا عالية، وغادرا فيما بعد من نفس النافذة التي دخلا البيت عبرها؛ مضيفة أن هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها الحيوانات لمنزلها؛ حسب "سكاي نيوز عربية".