ماذا تفعل لو كنت هنا؟.. فيديو: دبان يقتحمان منزل أسرة أمريكية

تَخيل أن تكون آمنًا في منزلك وفجأة يدخل عليك حيوان بري ضخم، ففي حادثة مثيرة للدهشة، شاركت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقطع فيديو لدبين اقتحما منزلها وتناولا الكعك الموجود على طاولة المطبخ.
وقالت أليس تيلور إنها سمعت ضجة في مطبخها؛ ليتبين لها وجود دبين اقتحما منزلها عن طريق النافذة.
وأضافت تايلور أن الحيوانات أكلت علبة الكعك التي تركتها على طاولة المطبخ؛ حسب ما نقلته وكالة "يو بي آي" للأنباء.
وأوضحت صاحبة المنزل أن الحيوانان أصدرا أصواتًا عالية، وغادرا فيما بعد من نفس النافذة التي دخلا البيت عبرها؛ مضيفة أن هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها الحيوانات لمنزلها؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وشاركت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسن الشهر الماضي صورًا لدب اقتحم منزلًا وأجبر العائلة على التجمع في غرفة واحدة، قبل أن يتمكن حارس المنزل من إقناعه بالخروج.