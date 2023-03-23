"الكونجرس" يستجوب رئيس "تيك توك" بشأن المحتوى "الخطير" على المراهقين

يشار إلى أن تطبيق تيك توك طرح المزيد من أدوات الرقابة مؤخراً، وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إنها في المراحل الأولى من تطوير ميزة تسمح للآباء بمنع أبنائهم المراهقين من مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوي على كلمات أو علامات تصنيف معينة.