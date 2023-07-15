مراجعة شاملة لمشروب "برايم" بعد مخاوف آثاره على صحة الأطفال والمراهقين

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين (AACAP)، فإن هناك مخاوف حول هذا النوع من المشروبات، حيث تسبب القلق والأرق والصداع والتقيؤ للأطفال، كما أنها تؤدي إلى مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يكون تأثيرها على بعض الأطفال أكبر من غيرهم.