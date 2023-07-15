مراجعة شاملة لمشروب "برايم" بعد مخاوف آثاره على صحة الأطفال والمراهقين
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن إجراء مراجعة لمحتويات ومستوى الكافيين في مشروب "برايم" الشهير، الذي يتهافت عليه الأطفال والمراهقون في عددٍ من دول العالم بما فيها دول الخليج.
وأثارت المخاوف المتزايدة بشأن هذا المشروب اهتمام أعضاء في الكونجرس الأمريكي، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكافيين تفوق المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي تمنع بشدة على الأطفال دون سن 12 عامًا في معظم دول العالم.
وفقًا للأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين (AACAP)، فإن هناك مخاوف حول هذا النوع من المشروبات، حيث تسبب القلق والأرق والصداع والتقيؤ للأطفال، كما أنها تؤدي إلى مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يكون تأثيرها على بعض الأطفال أكبر من غيرهم.
ويشهد مشروب برايم إقبالاً كبيرًا من الشباب، خصوصًا المراهقين والرياضيين في الخليج والسعودية، ويتم طلبه من أمريكا وبريطانيا عبر المتاجر الإلكترونية.