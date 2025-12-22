طفرة الذكاء الاصطناعي قد ترفع أسعار أجهزة ألعاب الفيديو مع زيادة الطلب على رقائق الذاكرة

وقد أعلنت شركة سايبر باور بي سي بالفعل عن زيادات في الأسعار، بينما من المتوقع أن ترفع شركتا ديل ولينوفو أسعارهما أيضًا، وفقًا للتقارير. وقال جوست فان دريونين، أستاذ ألعاب الفيديو في كلية ستيرن بجامعة نيويورك: "بما أن الذاكرة تُشكّل حوالي خُمس إجمالي تكاليف مكونات الحاسوب الشخصي، فإن هذا يُؤثر بشدة على المُصنّعين". وتوقّع أن ترتفع أسعار أجهزة الألعاب بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال العام أو العامين المقبلين، بينما قد ترتفع أسعار أجهزة الكمبيوتر بنسبة تصل إلى 30%، مع احتمال زيادة أسعار الذاكرة في عام 2026. وتلوح في الأفق زيادات أخرى، وربما تأجيلات.