حلقة النار تضرب من جديد.. زلزال بقوة 6.2 درجات يهز إقليم بابوا بإندونيسيا

وتقع إندونيسيا على جانبي ما يسمى بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة نشطة زلزاليًّا للغاية؛ حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض، وتسبب عددًا كبيرًا من الزلازل والبراكين.