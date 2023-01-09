تعداد سكان مصر صباح اليوم الاثنين نحو 104.431.356 نسمة

وبلغ عدد المواليد (2.183 مليون مولود) خلال عام 2022 وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وهو ينقص بنحو ألفي مولود فقط مقارنة بالعام السابق 2021 (2.185 مولود)، وقد بلغ متوسط عدد المواليد (5982) مولود يوميًا أي (249) مولود في الساعة أي (4.15) مولود في الدقيقة بما يعني مولودًا كل (14.4 ثانية).