كشف مؤشر الساعة السكانية، المثبتة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر.
وسجّلت الساعة السكانية تعداد مصر في 3 يناير 2023 الماضي نحو 104.407.945 نسمة في، حين أن تعداد سكان مصر صباح اليوم الاثنين نحو 104.431.356 نسمة.
وكان قد بلغ معدل الزيادة الطبيعية لعام 2022 حوالي 1.6% حيث تزيد أعداد الزيادة الطبيعية لهذا العام بحوالي 9.7% مقارنة بعام 2021؛ وذلك بسبب الانخفاض الكبير في مستوى الوفيات خلال عام 2022، والذي يصل إلى حوالي 19.1% نتيجة لانحسار تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) مع الانخفاض الطفيف في أعداد المواليد خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 كما هو واضح من تطور أعداد الزيادة الطبيعية خلال الفترة (2018-2022).
وبلغ عدد المواليد (2.183 مليون مولود) خلال عام 2022 وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وهو ينقص بنحو ألفي مولود فقط مقارنة بالعام السابق 2021 (2.185 مولود)، وقد بلغ متوسط عدد المواليد (5982) مولود يوميًا أي (249) مولود في الساعة أي (4.15) مولود في الدقيقة بما يعني مولودًا كل (14.4 ثانية).