مصر.. وفاة اللاعب "أحمد رفعت" بعد 4 أشهر من أزمة قلبية في الملعب

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع" المصري: أعلن نادي "مودرن سبورت" في بيان على "فيسبوك" عن وفاة "رفعت" إثر تدهور حادّ في حالته الصحية؛ حيث عانى في مارس الماضي من توقف عضلة القلب لمدة ساعتين تقريبًا على أرض الملعب، قبل أن ينجح الأطباء في إنقاذه وإعادته إلى الحياة.