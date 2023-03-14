70 ثانية ثمنها 70 عاماً.. سجن 5 لصوص بعد تنفيذهم "أوقح عملية سرقة"

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن المدانين الخمسة ارتكبوا جريمة سرقة استهدفت متجر مجوهرات في مدينة برمنغهام، وسط بريطانيا، في مطلع مارس من العام الماضي.