عقب اكتشاف شرخ بقمرة القيادة.. بوينغ 737 ماكس تعود لمطار ياباني بعد إقلاعها

وشكّلت طائرات "بوينغ" من طراز "737 ماكس" جدلًا واسعًا بين مختلف الأوساط الأمريكية والعالمية خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب العيوب والمشاكل الفنية والتقنية التي رافقتها منذ بداية تصنيعها ووضعها في الخدمة مما أدى إلى حادثين جويين تسبّبا بمقتل مئات المسافرين عبرها، ليتم بعدها توقيفها عن الخدمة وإجراء التحقيقات اللازمة ومن ثم إعادة استئناف رحلاتها.