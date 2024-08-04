أشعله شخص واحد.. شاهد 6 آلاف رجل إطفاء يكافحون رابع أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا

وقال خبراء أرصاد جوية، إن الأمطار كانت شحيحة للغاية، السبت. ولم توفر الحرارة التي بلغت 38 درجة مئوية، إلى جانب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 25 ميلاً في الساعة أو أكثر في بعض المناطق، راحة كبيرة لرجال الإطفاء الذين يحاولون احتواء حريق بارك الذي أحرق منطقة برية على بُعد نحو 161 كيلومتراً شمالي سكرامنتو عاصمة الولاية.