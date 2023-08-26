بطريقة "عجيبة".. شاهد كيف ضبطت بلدة فرنسية حدود السرعة على الطرق

حوالي 2300 سيارة تمر عبر بوني كل يوم يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 100 كم/ساعة على الرغم من أن التقاطع محدد بوضوح بعلامات تحدد السرعة عند 30 كم/ساعة.